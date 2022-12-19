В Тюмени построили первый инфраструктурный дом. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

О введении в эксплуатацию первого инфраструктурного дома рассказал тюменский губернатор.

«Многоквартирный дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сдан в Тюменской области. Мы «зашли» в программу на самом ее старте. Застройщик, благодаря льготному займу, построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги», – написал в своём телеграм-канале Александр Моор.

Якушев поучаствовал в открытии первого инфраструктурного дома Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Дом, построенный по новой программе, губернатор Тюменской области рассматривал вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным.

«Район Плеханова в Тюмени, где находится жилищный комплекс, активно застраивается. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году сдали в эксплуатацию два детских сада: на 280 и на 260 мест», – написал губернатор.

Сейчас в Плеханово строят школу на 1500 мест. Она будет готова к сентябрю 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень», писала о том, что все школы Тюмени переводят на дистанционное обучение.