В Тюмени 19 декабря 2022 года будет холодно, -10°C

В Тюмени вновь похолодает. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области 19 декабря ожидается облачность, ночью снег, местами сильный, днём небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), утром и днём местами порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха ночью -7…12 градусов, местами -14… -19, к утру повышение температуры воздуха, днём +1…-4, местами -4…-9 градусов.

Прогноз погоды на 19 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 19 декабря отмечается день Николы Зимнего Предки считали святителя Николая защитником оклеветанных и невинно осужденных. Своим покровителем его называют моряки, купцы и дети.

Хороший день для примирения. Примирившиеся в этот день недруги станут верными друзьями и соратниками.

В день Николы Зимнего нельзя грустить, считалось, что это сулило скорое наступление сильных морозов.

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

Если зима до 19 декабря была суровой, то с этого дня начнется оттепель, которая продлится до Спиридона-солнцеворота (25 декабря).

Если на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николая раскует.