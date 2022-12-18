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НовостиОбщество18 декабря 2022 15:46

Гендиректор тюменского ЦУМа заявила, что в местной торговле наступило время перемен

Тюменский ЦУМ поддерживает российского товаропроизводителя
Виктория Терина
Фото: фотобанк МегаТюмень

Фото: фотобанк МегаТюмень

В тюменской торговле наступило время перемен, об этом рассказала генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова.

- Мир вокруг нас меняется стремительно, и торговля не может быть в стороне от этих перемен. Среди главных итогов года, безусловно, уход зарубежных производителей и постепенное их замещение российскими, причём не уступающими по качеству. Не случайно наша «Улица российских дизайнеров» в декабре этого года стала дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», - говорит ЦУМа Юлия Глазунова.

Кроме того, как утверждает Юлия Глазунова, сейчас идёт процесс трансформации самих торговых центров. Все больше площадей отдаётся под развлекательные или иные цели. Так, в ЦУМе сейчас работают музей оружия, музей тюменской торговли и центр Visit Tyumen. Кроме того, мы составили маршрут по закулисью старейшего торгового предприятия области.

Традиционно ЦУМ сотрудничает с тюменской «Гильдией мастеров», которая объединила народных умельцев со всей Тюменской области. Кстати, на новогодние праздники «Гильдия мастеров» подготовила обширную программу для горожан.