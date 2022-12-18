Тюменцам рассказали, как распознать инсульт и почему это заболевание опасно

Тюменцам рассказали, как распознать инсульт и чем опасно это острое сосудистое заболевание Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, как распознать инсульт. За 10 месяцев 2022 года в Областную клиническую больницу поступило 1595 пациентов с таким диагнозом. Заболевание опасно тем, что жизнь человека, который оказался в таком состоянии, зависит от того, насколько быстро он окажется в стационаре. Есть несколько часов, пока в пострадавших участках головного мозга не наступили необратимые патологические изменения.

- Инсульт - это острое сосудистое заболевание, возникающее из-за уменьшения кровотока в определенном участке головного мозга. В основном выделяют два вида инсультов: ишемический появляется в результате закупорки просвета сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой и геморрагический – при разрыве стенки сосуда, – объяснила врач-невролог ОКБ №2 Оксана Дубровина.

Об особенностях болезни узнали в издании «Тюменская область сегодня». После 55 лет риск возникновения инсульта значительно повышается. Инсульт могут спровоцировать: неконтролируемая артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и нарушение липидного (жирового) обмена, заболевания сердца, в том числе нарушение ритма сердца, сахарный диабет, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, острые стрессы.

Если у человека случился инсульт, то есть проверочный тест «лицо-рука-речь», разработанный специально для повышения грамотности населения:

Сначала нужно попросить человека улыбнуться для выявления асимметрии лица. Потом вытянуть перед собой две выпрямленные руки, одна из них, возможно, опускается или не поднимается совсем. А затем спросить у человека ФИО, адрес, время года – для выявления нарушения речи и ориентацию во времени и пространстве.

По словам Оксаны Дубровиной, важно соблюдать некоторые правила для профилактики инсульта: снизить количество употребляемой соли, снизить вес при избыточной массе тела, отказаться от вредных привычек. Важно контролировать артериальное давление, принимать препараты при сахарном диабете и заболеваниях сердца. А женщинам необходимо следить за адекватным приемом оральных контрацептивов только по назначению гинеколога.

После перенесенного инсульта следует строго соблюдать рекомендации лечащего врача, чтобы исключить риск повторного случая.