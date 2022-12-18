В Тюменской области неопытный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали 6 человек Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одна авария произошла на трассе Шадринск-Ялуторовск. На этот раз столкнулись два отечественных авто.

По данным ГИБДД, "Лада" и ВАЗ2106 столкнулись на 148-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Водитель "Лады" не справился с управлением и въехал в бордюр, затем автомобиль отбросило на встречную полосу. В результате ДТП в больницу доставлены 6 пострадавших, по 3 человека с каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что за рулем "Лады" находился водитель со стажем вождения менее месяца. Обстоятельства происшествия выясняются.