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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 13:40

В Тюменской области неопытный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали 6 человек

Водитель «Лады» не справился с управлением, машина въехала в бордюр, а затем ее отбросило на встречку
Виктория Терина
В Тюменской области неопытный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали 6 человек

В Тюменской области неопытный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали 6 человек

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одна авария произошла на трассе Шадринск-Ялуторовск. На этот раз столкнулись два отечественных авто.

По данным ГИБДД, "Лада" и ВАЗ2106 столкнулись на 148-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Водитель "Лады" не справился с управлением и въехал в бордюр, затем автомобиль отбросило на встречную полосу. В результате ДТП в больницу доставлены 6 пострадавших, по 3 человека с каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что за рулем "Лады" находился водитель со стажем вождения менее месяца. Обстоятельства происшествия выясняются.