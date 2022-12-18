В Тюменской области прогнозируют метель и гололед

В Тюмени потеплеет до +1 °С Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области 19 декабря испортится погода. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области предупреждает: возможны неблагоприятные погодные явления.

- На юге Тюменской области ночью ожидается снег, местами сильный. Утром и днём местами гололёдные явления (гололёд, отложение мокрого снега), ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Днём местами порывы до 16 м/с - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью -7 -12 градусов, местами -14 -19, к утру потеплеет до +1 -4, местами -4 -9 градусов.

По данным Тюменского ЦГМС, из-за ожидаемых погодных явлений увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а так же образование льда на проводах; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области; задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту «Рощино».