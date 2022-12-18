Тюменцы могут поучаствовать в предновогодних конкурсах, которые проводят дома культуры Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцев приглашают принять участие в творческих конкурсах, которые организуют дома культуры. Жителям предлагают интересно провести время и зарядиться праздничным предновогодним настроением.

Как сообщает «Вслух.ру», в ДК «Водник» можно поучаствовать в конкурсе по изготовлению самодельных новогодних игрушек. К участию приглашают тюменцев от 3 лет без специального художественного образования. Работы могут быть индивидуальные, коллективные или семейные. Работы принимают до 21 декабря в «Воднике»: ул. Судоремонтная, 1. Телефоны для справок: 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29. Победителей отметят 27 декабря на праздничном мероприятии.

ДК «Торфяник» проводит конкурс - «Борода из ваты». До 26 декабря принимают работы от детей от 3 до 14 лет. Можно принести рисунки, поделки, аппликации, декупаж с изображением Деда Мороза. Все работы будут оформлены в выставку, которая продлится до 29 декабря. В этот же день на площади у Дома культуры по ул. Малышева, 24 наградят лучших авторов.

Важно, чтобы работы были оригинальными (не допускается плагиат), качественные и аккуратно исполненные.