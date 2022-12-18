Тюменские аграрии внедрили новую технологию защиты ярового рапса от вредителей

Фото: ГАУ Северного Зауралья

Тюменские аграрии получили новую технологию защиты ярового рапса, для внедрения ее в весенне-летний период возделывания этой культуры, сообщает Тюменская линия. Реализация проекта завершена в 2021 году.

- Пристальное внимание уделяется конструктивному взаимодействию с научными организациями, занимающимися селекцией и семеноводством. В рамках содействия практическому внедрению новых сортов в отрасли растениеводства ежегодно заключается госконтракт на проведение работ по сортоиспытанию новых сортов сельхозкультур - рассказал председатель комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

После сортоиспытаний проводятся совещания и разрабатываются рекомендации по их внедрению в производство и включению перспективных новых сортов в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию и утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ.

Стоит отметить, что за последние пять лет создан 21 сорт селекции, на государственное сортоиспытание передано 17 сортов, а в сельхозпроизводство внедрено 10 новых сортов.