Тюменцам рассказали, как безопаснее приготовить овощи

Эксперт рассказал, чем вредны овощи, приготовленные в микроволновке Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, нарушениями функции кишечника рискуют своим здоровьем, употребляя овощи, приготовленные в микроволновке.

В микроволновке еду можно не только подогревать, но и готовить. Особенно это удобно, когда требуется приготовить овощи, например, для салатов. Пятнадцать минут, и они готовы. Однако эксперты не советуют запекать овощи в микроволновке, сообщает АиФ-Тюмень.

- Любая термическая обработка продуктов питания приводит к потере первоначальной концентрации полезных веществ. Но при варке концентрация нитратов в овощах будет меньше за счет вымывания их в воду. А при запекании в микроволновке они не будут вымываться, а останутся в овощах - рассказала профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева.

Оказывается, как раз эти концентрации нитратов и опасны для людей с перечисленными выше заболеваниями. Специалист рекомендует отваривать овощи на плите, а еще важно после приготовления сразу вылить воду, в которой они готовились. Кроме того, уменьшить содержание нитратов можно, меняя воду в процессе приготовления.