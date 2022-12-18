Дизайнер интерьера посоветовала тюменцам, как бюджетно обновить интерьер

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Дизайнер интерьера Анна Каплун посоветовала тюменцам, как бюджетно обновить интерьер, чтобы он смотрелся стильно и дорого. Подробности передает "Тюменская область сегодня".

Эксперт предлагает создать «белую коробку с драгоценностями». Смысл такого дизайна в том, что ремонт в комнатах может быть светлым и однотонным (пол и стены одного цвета). А акценты можно добавить с помощью мебели, текстиля и картин. Кстати, как говорит Анна, винтажные и редкие вещи можно недорого купить на «блошиных рынках» в интернете.

– На просторах сети мне недавно встретилось отреставрированное французское кресло 60-х годов культового дизайна всего за 30 тысяч рублей. Изящный, нестандартный объект однозначно привлечет внимание, задаст высокий эстетический уровень, в разы увеличив ценность всего интерьера, – говорит дизайнер.

Обыграть даже недорогую мебель можно с помощью хорошего текстиля. Можно подобрать сочетание подушек, пледа и штор. При этом следите за тем, чтобы он был свежим и не потрепанным, это необходимо для настроения и эффекта новизны. Лучше иметь несколько комплектов текстиля: легкий летний, теплый, а также уютный зимний и новогодний.

Еще в интерьере используют комнатные растения, которые можно разместить не только на подоконниках, но и подвешивать на стену, поставить на пол или комоды и столы. Выбирать для растений лучше красивые кашпо и вазы. А еще важно обратить внимание на другие мелочи – аксессуары для мебели и кухни, дверные ручки и прочу юфурнитуру. Порой достаточно просто убрать из квартиры неподходящие элементы: расхламление –идеальный путь к красивому интерьеру.