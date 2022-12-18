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НовостиТуризм18 декабря 2022 8:30

С 8 января 2023 года тюменцы смогут улететь прямым рейсом в Новокузнецк

Новый прямой рейс запускает авиакомпания «Ютэйр»
Виктория Терина
С 8 января 2023 года тюменцы смогут улететь прямым рейсом в Новокузнецк

С 8 января 2023 года тюменцы смогут улететь прямым рейсом в Новокузнецк

Фото: Андрей Новиков

Тюменцы смогут улететь в Новокузнецк прямым рейсом. Такую возможность предоставляет авиакомпания «Ютэйр», которая запускает прымые рейсы Тюмень Новокузнецк с 8 января 2023 года.

Первый рейс будет выполнен 8 января 2023 года. Далее – каждое воскресенье. Самолет будет вылетать из аэропорта Рощино в 6.25. А обратно – в 12.20. Стоимость билетов составляет от 3 955 рублей, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Напомним, ранее (с 25 ноября) авиакомпания запустила прямые рейсы в Объединённые Арабские Эмираты.