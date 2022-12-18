В Тюменской области проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость. Её проводят 16 инспекторов полка ДПС, они останавливают весь проезжающий транспорт на 23-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. А еще, по информации ГИБДД, в «сплошной проверке» участвуют кинологи и спаниель Адель.

Результаты проверок станут известны позже, их опубликует Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, мы писали ранее о том, как в центре Тюмени пьяный водитель на джипе сбил маму с дочкой. По словам очевидцев, удар был такой силы, что женщину и ребенка раскидало по разным сторонам.