До 30 декабря тюменцам доступна скидка на посещение выставок, экскурсий и мастер-классов

Фото: Архив МегаТюмень

Тюменцы могут попасть на выставки, экскурсии, мастер-классы с 50% скидкой по промокоду PUSHKA, сообщает Тюменская линия.

Те, у кого есть Пушкинская карта в рамках акции «Пушкин поделил» могут посетить выставки, мастер-классы, экскурсии за полцены до 30 декабря. Для этого при онлайн-покупке билета следует указать ФИО, телефон, email и нажав кнопку «Далее», ввести промо-код PUSHKA.

По этому промо-коду со скидкой в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) можно купить комплексный билет на выставки : «Шедевры художественной коллекции», «Благовещенский собор. Утраченное наследие», «Награждается Родиной», «Сны об Античности», «Романтика соцреализма», сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Еще владельцы карты смогут посетить VR-туры: «Дальняя государева вотчина», «Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске». Свои предложения по 50% покупке билетов на мероприятия подготовили тюменские музеи: Дом Машарова, Усадьба Колокольниковых, Городская Дума.

Отметим, что средства на Пушкинской карте сгорают 31 декабря 2022 года.