Для жителей Тюмени подготовили новогодние акции, розыгрыши, аудио и видеопоздравления Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В преддверии Нового года в Тюмени и области стартует проект «Дарю» от молодежных общественных пространств. Любой желающий может участвовать в офлайн и онлайн-событиях, зарядиться новогодним настроением и подготовиться ко встрече 2023 года.

Как рассказывает Мегатюмень, для горожан приготовили акции, розыгрыши, викторины, аудио и видеопоздравления, квартирники и другие активности.

- Все события жизни - хорошие или плохие - дают нам опыт и помогают стать сильнее. Рядом с нами находятся люди, которые могут помочь и оказывают заботу и поддержку. Необходимо быть благодарными за этот опыт, а в новый год вступать с надеждой и верой в лучшее, - отметил куратор молодежных пространств и проектов Тюменской области Илья Титов.

Команда мультицентра «Моя территория» в Тюмени подготовили предновогодний марафон, участники которого будут выполнять задания и выкладывать результаты на своей странице во ВКонтакте. Ишимцы и тоболяки поучаствуют в мастер-классах, музыкальном квартирнике и семейном утреннике.

В МТЦ «Космос» подготовили аудиопоздравления для тюменцев, оно прозвучит на центральных улицах и набережной. А команда «Конторы пароходства» оставит добрые послания - милые стишки - на городских экранах.

В мультицентре на набережной Медиацентр молодежной политики области установит «Куб добра». Там будут принимать одежду и обувь для детей и взрослых, а также полотенца и постельное белье, канцелярию в хорошем состоянии. Все это передадут в социальный магазин.