Тюменский мультицентр «Контора пароходства» приглашает посетить серию зимних событий

Фото: Мультицентр «Моя территория»

Для тюменцев подготовили насыщенную предновогоднюю программу мероприятий. Все события бесплатные, зарегистрироваться на них можно на сайте мультицентра «Контора пароходства».

Первая часть зимних событий пройдет с 18 по 28 декабря. Жители и гости города смогут создать рождественские венки и новогодние украшения на мастер-классах, а также послушать тюменских музыкантов и прогуляться по маркетам.

Так, 18 декабря в 17:00 пройдет мастер-класс «Новогодний скетч-постер в стиле FreeArt 2023». 19 декабря в 19:00 состоится мастер-класс по созданию новогодних арт-объектов от «Морфологии улиц» и «Родных музеев». 24 декабря с 14:00 до 18:00 тюменцев приглашают на детский «Здесь маркет». На нем будут товары для детей, изделия, созданные руками юных мастеров и секонд. А 25 декабря с 12:00 до 20:00 пройдет ежегодный «Здесь маркет», на котором можно будет приобрести авторскую керамику, украшения, косметику, одежду, товары для дома и другие новогодние подарки. 27 декабря в 18:00 состоится мастер-класс для детей четырех-пяти лет от студии «ок.кружок». А в 19:00 жителей и гостей города приглашают послушать уютные каверы тюменских музыкантов в программе проекта «Набережник». И заключительный мастер-класс этого года пройдет 28 декабря в 18:00. На нем тюменцы будут создавать новогодний декор со свечкой.

Вторая часть событий пройдет с 1 по 9 января. Подробная афиша появится в группе «ВКонтакте» «Конторы пароходства» и на сайте мультицентра. Напоминаем, все мероприятия бесплатные, необходимо лишь зарегистрироваться.