Тюменские медики рассказали о симптомах гемморагической лихорадки

Тюменские медики рассказали о симптомах геморрагической лихорадки Фото: Татьяна Коркина

Тюменские инфекционисты оказывают помощь пациентам с геморрагической лихорадкой. Что это за болезнь и какие у нее симптомы рассказали врачи тюменской Областной инфекционной клинической больницы.

Медики помогли выздороветь уже четверым и помогают пятому пациенту с опасным заболеванием – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, которое поражает мелкие кровеносные сосуды всего организма, вызывает расстройства свёртывающей системы, нарушает кровообращение и работу почек.

- Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 39 – 40 градусов, головной и мышечной боли, в том числе в области почек. На третий-пятый день к этим симптомам присоединяется сыпь в виде точечных кровоизлияний на лице, шее, груди. Если не лечить, могут последовать нарушение работы сердечно-сосудистой системы и острая почечная недостаточность - рассказала врач-эпидемиолог ОИКБ Наталья Жвавая.

По словам медика, заразиться таким недугом можно воздушно-пылевым или воздушно- капельным путем от лесных грызунов, особенно мышей-полевок. Возможно заразиться и при употреблении загрязненных воды и продуктов. Инкубационный период длится от 4 до 49 дней. В среднем, симптомы проявляются через 14 - 21 день. Вакцин против этой болезни нет, а профилактика направлена на уничтожение грызунов как источника инфекции, а также прерывание путей её передачи от грызунов к человеку, особенно на территории эндемичных районов – Приволжья, Башкирии, Оренбургской области, Забайкалья, Дальнего Востока.

Наталья Жвавая советует быстро обратится за медицинской помощью при появлении первых симптомов этого заболевания. Особенно, если признаки проявились по прошествии двух недель после посещения леса. Кстати, случаев повторного заражения этой инфекцией не зафиксировано, у переболевшего человека вырабатывается иммунитет.