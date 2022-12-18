В Тюменской области 18 декабря 2022 года потеплеет до -7 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 18 декабря, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Днём пройдет небольшой, местами умеренный снег, в Уватском районе преимущественно без осадков. Ветер будет южный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -15... -20 градусов. Днем потеплеет до -7...-12, местами до -17 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.