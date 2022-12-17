В Тюмени на губернаторскую ёлку собрали 800 детей

В Тюмени прошла губернаторская ёлка. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области губернаторская елка собрала 814 детей из всех муниципальных образований региона. В их числе — призеры и победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, научных и технических конкурсов, волонтеры, лидеры молодежных организаций и дети мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции.

Сегодня, 17 декабря, ребята стали зрителями музыкального спектакля "Аленький цветочек" коллектива "Зори Тюмени". Перед началом состоялась интерактивная программа. Всем вручили сладкий подарок.

- Сегодня в зале находятся сыновья и дочери тех, кто в настоящий момент отстаивает справедливость, защищает единство нашей Родины и будущее России. Дорогие ребята, пусть этот праздник немного скрасит минуты ожидания встречи с вашими родными. Поздравляю вас с Новым годом, пусть каждое мгновение грядущего праздника наполняется волшебством, пусть исполняются ваши заветные мечты, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что главную ёлку Тюмени откроют 26 декабря.