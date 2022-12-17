Тюменцам рассказали, как восстановить здоровье после гриппа и ОРВИ

Тюменцам рассказали, как пережить постгрипповый синдром

Тюменцы уже готовы к тому, чтобы реабилитировать организм после гриппа, поскольку вирусы гриппа и ковида имеют много общего: сходные симптомы, способ передачи, течение болезни и, самое главное, последствия перенесенного заболевания.

Оба вируса стали сезонными и могут протекать как бессимптомно так и в тяжелой форме

Главным отличием коронавируса от гриппа является так называемый постковидный синдром, продолжительность которого может составлять от полугода и более.

– Наиболее часто пациентов беспокоит одышка, слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, кашель и боль в груди. Реже встречается выпадение волос, проблемы с обонянием и вкусом. Некоторые пациенты, перенесшие ковид, жалуются на проблемы со сном и беспричинное чувство тревоги, – рассказала корреспонденту издания «Тюменская область сегодня» руководитель реабилитационной службы ОЛРЦ «Градостроитель», заслуженный врач РФ Наталья Сопко.

После сложной болезни реабилитация нужна всем пациентам, но особенно она рекомендована тем, кто перенес инфекцию в тяжелых формах.

Люди, переболевшие коронавирусом, не выходят из больниц абсолютно здоровыми. В зависимости от последствий перенесенного заболевания лечащий врач определяет, куда направить пациента согласно шкале реабилитационной маршрутизации. Это может быть амбулаторная реабилитация, стационарная или телереабилитация, – прокомментировала Наталья Сопко.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что все школы Тюмени переводят на дистанционное обучение.