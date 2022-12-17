В Тюменской области всё меньше безработных Фото: Андрей Новиков

Официальное количество безработных в Тюменской области становится меньше. В настоящее время на каждого ищущего работу в регионе приходится 4 вакансии. В областном центре занятости более 24 тысяч предложений работы.

За 11 месяцев 2022 года в службу занятости обратились 53 тыс. 376 человек. Из них 36 тысяч человек нашли работу. Таким образом, уровень трудоустройства через центры занятости составил 68,6%.

В прошлом году из 71 тысячи обратившихся были трудоустроены 58,4%.

В настоящее время официально зарегистрированы 5 тыс. 752 соискателя работы. Месяц назад их было 6 тыс. 605 человек. При этом за месяц снизилось количество вакансий в сфере строительства (с 4 тыс. 129 до 3 тыс. 872), образования (с 2 тыс. 233 до 2 тыс. 150), госуправления и обеспечения военной безопасности (с 2 тыс. 108 до 1 тыс. 969).

Сейчас 2 тыс. 783 работника требуются в направлении торговли и ремонта автотранспорта; 2 тыс. 125 — в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве; 2 тыс. 87 — в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 606 — в здравоохранении и социальных услугах.

Департамента труда и занятости постоянно обновляет сайт czn.admtyumen.ru. Служба занятости Тюмени и Тюменского района находится на ул. Республики 204в, корп. 3. Здесь помогут с вопросами трудоустройства, обучения, стажировок и т.д. Тел. (3452) 27-36-05.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюменской области 37 тысяч человек получили работу через центр занятости.