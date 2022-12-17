Тюменские краеведы разработали туристический маршрут в селе, которому 400 лет

В Тюмени планируют развивать сельский туризм. Фото: Андрей Новиков

Тюменские краеведы разработали уникальный краеведческий маршрут по 400-летнему селу Бачелино в Ярковском районе.

Населенный пункт, основанный более 400 лет назад, расположен на старом Сибирском тракте и краеведам есть, что о нём рассказать.

- По крупицам собирались истории о жителях, о репрессированных людях более двадцати национальностей, проживающих здесь и помнящих, откуда они, — рассказала краевед Людмила Суппес.

Село Бачелино — один из самых привлекательных объектов сельского туризма в Тюменской области. Населенный пункт расположен на старинном сухопутном маршруте из европейской России через Сибирь к границам Китая и обратно.

Здесь побывали и казаки Ермака, и воины Кучума. Проходил со своими экспедициями датский картограф и исследователь Витус Беринг.

Здесь же пролегал печально известный кандальный путь, по которому шли ссыльные поляки, декабристы и революционеры.

Мимо этого места проплывал знаменитый русский фотограф Прокудин-Горский. А на устье реки Тавда произошла Великая речная война между флотилиями Павла Хохрякова и Казагранди.

В будущем в Бачелино планируют создать музей, где будут рассказывать о богатой истории села, пишет «Тюменская линия».

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» рассказывала о том, что аэропорт Тобольска может сыграть большую роль в развитии туризма в Тюменской области.