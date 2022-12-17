В Тюмени выявили победителей конкурса студенческих инициатив

В тюмени подвели итоги конкурса студенческих инициатив.

В Тюмени подвели итоги конкурса студенческих инициатив 2022. Наиболее активными участниками конкурса студенческих инициатив «Моя идея» в этом году в стали студенты Тюменского государственного медицинского университета.

Проекты студентов-медиков направлены на повышение уровня образования молодежи в вопросах медицины и адаптацию иностранных студентов.

При этом 4 проекта-победителя уже реализованы студентами Тюменского государственного медицинского университета.

Под руководством Матвея Пряникова, студента 4 курса института фармации, создан электронный атлас лекарственных растений «Зеленый помощник».

Образовательный интенсив по написанию научных работ в области медицины «Наука: шаг за шагом» разработала Юлия Евстропова, студентка 6 курса лечебного факультета.

Студент 6 курса лечебного факультета Дмитрий Бутенко разработал серию образовательных мероприятий для иностранных студентов «Языковой ассистент».

А Софья Шмидт написала интерактивную лекцию «Репродуктивное здоровье».

— Студенты ТюмГМУ показали отличные результаты: они качественно применили навыки социального проектирования, командной работы и медиапродвижения, полученные на образовательной программе конкурса. Разные форматы и направления проектов — показатель стремления тюменской молодежи к поиску нестандартных решений и переменам в жизни нашего региона, — передает слова руководителя мультицентра «Моя территория» Ирины Мустыгиной «Мегатюмень».

В конкурсе студенческих инициатив «Моя идея» в 2022 году приняли участие около 100 студентов, 12 стали победителями. Общий призовой фонд составил 600 000 рублей.