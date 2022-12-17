Тюменцам рассказали, чем опасно потребление креветок

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Не все морепродукты одинаково полезны, несмотря на то, что их вклад в здоровье считается неоспоримым. Любимые многими креветки в большом количестве могут нанести вред здоровью, пишет «АиФ — Тюмень».

Креветки могут вызвать аллергию. А при избыточном их употреблении уровень холестерина в крови может повыситься до опасного уровня.

По словам врача-гастроэнтеролога Тюменского кардиоцентра Марии Ляпиной, в креветках холестерина содержится намного больше, чем в других морепродуктах.

- Креветки не рекомендуется есть людям, у которых есть проблемы с сосудами и уже имеется высокий холестерин в крови. Если хочется побаловать себя морепродуктами, то лучше отдать предпочтение мидиям, морским гребешкам, - рассказала Мария Лапина.

Большим количеством врач считает 500 граммов креветок и больше. А если все же захотелось побаловать себя ими, то лучше отварить, а не жарить.

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