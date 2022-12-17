В Уватский район Тюменский области вкладывают всё больше инвестиций

В Уватском районе диверсифицируют экономику Фото: Google Карты

В Уватском районе отмечают увеличение инвестиций. Основным драйвером экономики района остается нефтедобыча, но к развивающимся секторам экономики уватского района можно отнести сервис, туризм и АПК.

Сейчас на территории Уватского района реализуют 23 инвестиционных проекта. Сумма вложений в них в 2022 году составила 36,5 миллиарда рублей.

- Нефтяной сектор - это наша историческая особенность, и в то же время основной драйвер развития экономики, - рассказывает глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Одновременно с этим мы видим увеличение активности в сферах деревообработки, придорожного сервиса, туризма и АПК. Хорошую динамику показывает предприятие по воспроизводству ценных пород сиговых и осетровых рыб.

В 2022 году в реки Обь-Иртышского бассейна в Уватском районе выпустили более 20 миллионов молоди сиговых и 500 тысяч осетровых пород.

Рост экономики района поддерживается жилищным строительством (с начала 2022 года ввели почти 10 тысяч квадратных метров) и модернизацией системы ЖКХ. В жилищно-коммунальном хозяйстве ключевой была проблема водоснабжения.

В Увате качество воды удалось существенно улучшить благодаря ремонту источника водоснабжения.

- В посёлке Муген также ввели в эксплуатацию систему водоочистки. Большие работы были проведены в Демьянке, где капитально отремонтировали сети горячего водоснабжения и, благодаря модернизации газовой котельной, ушли от мазутной. В следующем году также запланирован большой объём работ по улучшению качества оказываемых услуг, - рассказал директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрея Быкова.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что туристов в Уват будут заманивать рыбалкой, медведями и историями.