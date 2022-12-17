Тюменцы оставили в магазинах почти 400 млрд рублей

Тюменцы тратят в магазинах миллиарды. Фото: Предоставлено "КП"

Тюменские специалисты по статистическим данным подсчитали, сколько денег оставляют в магазинах рядовые жители региона. За 10 месяцев 2022 года тюменцы потратили почти 400 млрд рублей. Об этом пишет «Вслух.ру».

Общая сумма расходов тюменцев за 10 месяцев 2022 года составила 394 млрд 453 млн рублей.

Самыми затратными стали март и август 2022 года. В эти месяцы сумма затрат превышала 41 млрд рублей.

С июля 2022 года торговый оборот ежемесячно превышает 40 млрд рублей.

С января по октябрь сумма расходом на непродовольственные товары составила 206 млрд 669,6 млн рублей. Начиная с июля эти расходы ежемесячно превышали 21 млрд рублей

На продукты с начало года уходило более 18-19 млрд рублей в месяц. Максимум – 19 млрд 961,1 млн рублей – зафиксирован в марте.

В целом на продовольствие ушло 187 млрд 783,2 млн рублей. По данным Тюменьстата в регионе проживают 1 млн 554,4 тыс. человек. Из этого следует, что каждый житель в среднем тратил на еду 12 тыс. 80 рублей, на непродовольственные товары – 13 тыс. 296 рублей в месяц.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что жители Тюменской области в сентябре 2022 года оставили в магазинах больше 40 млрд рублей.