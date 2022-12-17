Тюменским трудоголикам рассказали, как нужно отдыхать

Тюменский психолог призывает не заражаться трудоголизмом. Фото: Андрей Новиков

Тюменский психолог Ксения Мазитова рассказала о том, как нужно отдыхать после трудной рабочей недели и почему трудоголизм — не самое лучшее качество.

Как говорит Ксения Мазитова, трудоголиками называют людей, стремящихся все успеть, выполнить больше задуманного, и тех, кто всегда в работе, даже когда физически не на своем месте.

В коллективе трудоголиков хвалят, но специалисты считают, что у таких людей нет качественной жизни, и от привычки работать тоже стоит избавляться. Для этого нужно научиться отдыхать.

Трудоголизм – та же зависимость, как наркомания, алкоголизм, шопоголизм и т.д. Это саморазрушающее поведение. В нашем обществе это популярно и одобряемо, но тот, кто «живет» на работе, практически не заботится о своем здоровье, ему тяжело отдыхать, соответственно риск инфаркта, инсульта и других бед у такого человека выше.

Ну стоит смешивать жизнь и работу. Одна из главных причин для трудоголизма - страдание от заниженной самооценки и стремление доказать всем, что ты на самом деле хорош. Трудоголизм, как болезнь, развивается у тех, кто пережил трудное детство, а также в коллективе, где руководство усердно поощряет такой тип работы.

– Трудоголики одиноки, и у них обычно нет времени на других людей или даже животных. Нет ни сил, ни времени на поцелуи с партнером, совместный просмотр фильма или на прогулку с собакой. Обычно человек все это может получить, и это и есть возможность для отдыха. Трудоголику же это дается тяжело, но стоит пробовать, – передает слова психолога «Тюменская область сегодня».

Если человек не одинок, но уходит в работу все больше и больше, отношения с близкими постепенно накаляются, люди отдаляются, становятся недовольными друг другом, в том числе выполнением каких-то обязанностей по дому, - говорит Ксения Мазитова.

Каждому трудоголику нужно найти себе хобби. Любое увлечение, которое может наполнить выходные и вечера, поможет исправить ситуацию и найти единомышленников.

Еще один вид разрядки – смена деятельности. Например, очередность умственной работы и физической.

– Было бы здорово поработать с новым алгоритмом. Освоение новых навыков рождает дофамин – еще один гормон счастья, который помогает нам почувствовать себя лучше. Это как дети, которые учатся залазить на стул. И они будут повторять это снова и снова, пока у них не станет хорошо получаться. Взрослому же это вовсе не интересно, потому что этот навык у него есть. Необходимо радовать себя какими-то новыми действиями: танцы, спортивные занятия и т.д., – объясняет психолог.

Еще важно исполнять свои желания. Главное, чтобы они были. Задумайтесь – есть ли у вас желания? Если нет ни одного стоящего, найдите время, чтобы обдумать этот аспект своей жизни и найти желания и стремления.В целом, как уверяет Ксения Мазитова, здоровый сон, качественная еда, теплые отношения с близкими и интересная деятельность способствуют отдыху. И если у вас этого нет, ищите ходы или приходите на прием к специалисту.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, что в Тюменской области 37 тысяч человек получили работу через центр занятости.