В Тюмени 17 декабря 2022 года будет небольшой снег, без осадков

В Тюмени потеплеет к выходным. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области 17 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура -20...-25 градусов, с прояснениями до -30 градусов, днем местами небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура -8...-13 градусов.

По народному календарю 17 декабря - Варварин день.

В этот день молились святой Варваре, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, что в христианстве является наказанием. Варвару считали своей заступницей женщины — особенно беременные, которые в молитвах к святой просят ее о здоровье для себя и будущего ребенка. Поэтому так повелось, что Варварин день считался женским праздником.

Раньше на Варвару выпадали сильные морозы, и в народе этот день назвали Варвариными морозами. Люди по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Благодаря морозам, дороги становились твердыми. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», - образно отмечали люди все этапы природного формирования зимних дорог. Во второй половине декабря люди начинали ждать момент солнцеворота.

- Дует восточный ветер — быть морозу,

- Небо ясное и в звёздах — к сильным морозам,

- Днём ясно — вечером мороз будет крепчать,

- Длинные ветки елей согнулись — ожидается метел,

- Закат красного цвета — следующий день будет ясным,

- Ясная луна — к солнечной погоде,

- На закате небо заволокло облаками — к снегопаду,

- Собачий лай слышится приглушённо — к хорошей погоде,

- Тёплая погода — к богатому урожаю льна.