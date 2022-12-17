Для ишимцев проведут семейный новогодний утренник и творческий мастер-класс

в мультицентре «Моя территория» пройдет марафон развлекательных мероприятий и творческих мастер-классов.

С 20 по 27 декабря в мультицентре «Моя территория» пройдет марафон развлекательных мероприятий и творческих мастер-классов. Участие бесплатное по регистрации.

Команда мультицентра подготовила для жителей Ишима три праздничных события.

25 декабря в 11:00 для семей города пройдет утренник. Дети и родители смогут принять участие в интерактивной игровой программе, поучаствовать в конкурсах и получить сладкие подарки. А также у детей будет возможность передать свои письма деду морозу прямо в руки.

27 декабря в 18:00 будет организован мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в форме кролика. Дизайнер украшений Евгения Фомичева изготовит вместе с участниками игрушку из фоамирана с блестками.

На протяжении всего марафона с 20 по 27 декабря будет работать новогодняя почта. Любой желающий сможет поздравить своих родных и близких с помощью дизайнерских открыток, которые будут отправлены командой мультицентра почтой.

Написать поздравление можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в «Моей территории» в Ишиме.

— Предновогодняя пора — это отличная возможность провести время вместе с семьей и близкими. Нам хочется поделиться настроением и создать сказочную обстановку праздника. События марафона — как раз то, что поможет зарядиться положительными эмоциями на предстоящий год, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что мультицентр «Контора пароходства» поддержит креативные проекты тюменцев.