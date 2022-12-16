В Тюмени направили в суд дело о взятках на 67 млн рублей

В Тюмени бывшего полицейского и двух адвокатов обвиняют в коррупции.

В Тюмени в суд направлены уголовные дела о коррупционных преступлениях на общую сумму 67 млн рублей. В попытке дачи взятки подозревают двоих адвокатов и бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемые способствовали в достижении договоренности и даче взяток на общую сумму 67 млн рублей между родственниками привлекаемых к уголовной ответственности лиц и взяткополучателями.

С помощью взяток в одном случае родственники надеялись вытащить подсудимых из СИЗО. В другом случае рассчитывали на снижение сумм налоговых доначислений до размера, влекущего прекращение уголовного преследования.

Преступный умысел злоумышленники не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку последние в цепочках посредники не выполнили и не планировали выполнять свои обещания по передаче взятки, обманув заказчиков и присвоив деньги.

В отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении адвокатов – в виде домашнего ареста.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 67 млн рублей.