Тюменский губернатор прокомментировал новость о включении в санкционный список минфина США

Александра Моора включили в санкционный список минфина США Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменский губернатор прокомментировал новость о том, что его включили в санкционный список министерства финансов США.

– Тюменская область помогает восстанавливать Донбасс, доставляет гуманитарные грузы, принимает беженцев. Делаем всё для того, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым и чтобы их семьи были окружены заботой и вниманием. Никакие санкции нас не остановят, – сказал Александр Моор.

Ранее персональные санкции в отношении Александра Моора ввели власти Канады и Великобритании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменский губернатор отреагировал на очередные санкции Евросоюза.