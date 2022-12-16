В Тюмени 14-летняя школьница попала под колёса автомобиля

В Тюмени под колёса автомобиля попала школьница. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице 50 лет Октября 14-летняя школьница попала под колёса «Мазды».

По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, подростков было двое: мальчик остался стоять на тротуаре, а девочка побежала через дорогу вне перехода. У пострадавшей травма ноги.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на трассе Тюмень – Омск столкнулись «Газель» и КамАЗ, один человек погиб.