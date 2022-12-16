В Тюмени 14-летняя школьница попала под колёса автомобиля

В Тюмени под колёса автомобиля попала школьница.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тюмени на улице 50 лет Октября 14-летняя школьница попала под колёса «Мазды».
По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, подростков было двое: мальчик остался стоять на тротуаре, а девочка побежала через дорогу вне перехода. У пострадавшей травма ноги.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на трассе Тюмень – Омск столкнулись «Газель» и КамАЗ, один человек погиб.