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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 11:11

В Тюмени 14-летняя школьница попала под колёса автомобиля

Ребенок получил травмы
Иван Литвинов
В Тюмени под колёса автомобиля попала школьница.

В Тюмени под колёса автомобиля попала школьница.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице 50 лет Октября 14-летняя школьница попала под колёса «Мазды».

По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, подростков было двое: мальчик остался стоять на тротуаре, а девочка побежала через дорогу вне перехода. У пострадавшей травма ноги.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на трассе Тюмень – Омск столкнулись «Газель» и КамАЗ, один человек погиб.