В Тюменской области заработали клиентские центры Социального фонда России

В Тюмени заработали клиентские центры Социального фонда. Фото: администрация города Ишима.

В Тюменской области, не дожидаясь завершения процедуры объединения двух фондов, в пилотном режиме заработали клиентские центры Социального фонда России.

В настоящий момент уже 382 объединенных клиентских офиса Пенсионного фонда и Фонда социального страхования начали работу в пилотном режиме в 37 регионах страны, в том числе в Тюменской области.

– С 7 декабря в Тюменской области реализована работа в режиме одного окна в трех городах – Тюмени, Ишиме и Тобольске, – сообщил начальник управления организации работы клиентских служб отделения ПФР по Тюменской области Андрей Викторович Кунгуров.

С нового года единые офисы клиентского обслуживания заработают во всех районах Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что тюменцы получат проиндексированные пенсии перед Новым годом.