В Тюменской области мужчине стулом сломали руку за некультурное поведение

В Тюменской области мужчина стулом воспитывал пьяных сельчан. Фото: Предоставлено "КП"

В Тобольском районе Тюменской области 51-летнему мужчине сломал руку молодой человек, которому не понравилось пьянство сельчанина.

Полицейский участковый отправился в село Булашово, чтобы выяснить, как получил травму 51-летний местный житель. Тот сообщил, что его ударили стулом. 25-летнего подозреваемого задержали.

Выяснилось, что молодой человек пришел в гости к приятелю, у него дома в этот момент находились двое мужчин и распивали алкогольные напитки, а сам хозяин отсутствовал. Парень сделал замечание мужчинам по поводу их поведения. На этой почве между ними завязался конфликт, в ходе которого селянин взял в руки стул и ударил им гостя по руке и голове.

Подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

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