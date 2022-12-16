В Ишиме угонщик извинился и избежал тюрьмы

В Ишиме мужчина угнал автомобиль и украл из него магнитолу. Фото: Андрей Новиков

В Ишиме к 1 году ограничения свободы приговорили Антона С., которого обвиняли в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

17 августа 2022 года, в ночное время, молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к автомобилю ВАЗ-21083, залез в него и поехал кататься по ночным улицам. А когда ему это надоело, он вытащил из ВАЗа магнитолу и два динамика. Владелец позднее оценил ущерб в 6 488 рублей.

На судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Антон С. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога, инфекциониста не состоит. Молодой человек принес извинения владельцу автомобиля и выплатил ему 40 000 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний назначил Антону Скокову наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, о том, как в Тюмени автомойщик угнал «Тойоту» и попал на ней в ДТП.