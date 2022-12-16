В Тюмени спасли кота, которому косилкой отрезало лапу

Тюменка отсудили денежную компенсацию за травму, нанесенную коту Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области сельчанка из Исетского района отсудила моральную компенсацию за травму, нанесённую её любимому коту. Женщина обнаружила питомца в луже крови с отрезанной лапой и тут же увезла кота в Тюмень на операцию в ветеринарную клинику. Лапу пришлось ампутировать, но жизнь коту спасли.

Травму питомец получил, попав под трактор соседа, который в этот момент скашивал траву.

Женщина, расстроенная тем, что её любимый кот, который живёт в семье 7 лет и стал дорог и владелице, и её внукам, обратилась в суд с просьбой компенсировать причиненный моральный вред.

Сам ответчик не отрицал, что увечье было причинено от его действий, видел, как кот отскочил от косилки, но пояснил, что это произошло по неосторожности. Просил суд в иске отказать.

Тем не менее суд принял решение об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика денежные средства, потраченные на операцию и лечение кота, в сумме 17 090 рублей, а также взыскал в пользу хозяйки компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей.

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