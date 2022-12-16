У водителя из Тюмени отобрали «Ладу-Гранту» за пьяную езду

У тюменца отобрали "Гранту" за пьяную езду. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Тюменец лишился своего автомобиля за пьяную езду. Кроме того, Калининский районный суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев.

61-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Еще в мае 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишили права управления транспортными средствами до ноября 2023 года.

Но в октябре тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль и поехал кататься на своем автомобиле LADA GRANTA. На окружной дороге Тюмени мужчина попал в ДТП, столкнувшись с «Хондой-Стрим».

Суд конфисковал и обратил в собственность государства «Ладу-Гранта», принадлежавшую подсудимому.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как в областном центре пьяный в хлам водитель «Фольксвагена» заявил инспекторам, что никуда не ехал, хотя сам гнал по встречке.