В Тюменской области открыли пять ледовых переправ

В Тюменской области запустили 5 ледовых переправ. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области по состоянию на 16 декабря 2022 года действуют пять ледовых переправ. Через реку Иртыш – в Тобольске, у деревни Бекерево, у села Уват и у села Демьянское в Уватском районе, через реку Тобол – у села Ярково и у села Тугалово.

Всего в этом сезоне планируют запустить в эксплуатацию 19 ледовых переправ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о драке на понтонной переправе через Туру.