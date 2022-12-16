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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:30

В Тюменской области открыли пять ледовых переправ

Всего планируют открыть 19 переправ
Иван Литвинов
В Тюменской области запустили 5 ледовых переправ.

В Тюменской области запустили 5 ледовых переправ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области по состоянию на 16 декабря 2022 года действуют пять ледовых переправ. Через реку Иртыш – в Тобольске, у деревни Бекерево, у села Уват и у села Демьянское в Уватском районе, через реку Тобол – у села Ярково и у села Тугалово.

Всего в этом сезоне планируют запустить в эксплуатацию 19 ледовых переправ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о драке на понтонной переправе через Туру.