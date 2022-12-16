В Тюмени залили каток в Комсомольском сквере

В Тюмени открыли новый каток. Фото: Тюмень - наш дом

Еще один каток готовят к открытию в Тюмени. В Комсомольском сквере ледовую площадку подготовили на 90%. Сейчас проводят выравнивание льда.

Каток площадью 900 кв. метров имеет бортики, он расположен в центральной части сквера, рядом с новогодней елью. Вечерами там светло, поэтому прокатиться по ровному льду можно будет круглосуточно и абсолютно бесплатно. По контракту, подрядчики должны завершить работы к 19 декабря.

Всего в городе залито 118 ледовых объектов общей площадью покрытия более 124 000 кв. м, в том числе 95 хоккейных кортов и 23 катка. Где именно они расположены, можно увидеть на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Зима»: https://winter.tyumen-city.ru/.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в субботу 17 декабря в Тюмени откроют самый большой каток на набережной Туры.