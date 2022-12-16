Трассу М-12 Москва – Тюмень могут продлить на Дальний Восток

Трассу М-12 после Тюмени могут продлить до Владивостока. Фото: Андрей Новиков

Новую федеральную трассу М-12, которая соединит Москву, Казань и Тюмень, могут продлить до Владивостока. О такой перспективе рассказал Владимир Путин.

Развитие транспортной инфраструктуры рассматривалось на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

– В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе и с Иркутском, и с Владивостоком. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай. Всё это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны, а российский рынок – с рынком ключевых партнёров, – сказал президент России Владимир Путин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил главу государства, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени изготовят опоры освещения для трассы М-12. 200 километров барьерных ограждений мостовой и дорожной групп для этой трассы также будут изготовлены в Тюмени.