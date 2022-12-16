Тюменца, обвиняемого в убийстве пожилой сожительницы, заключили под стражу

В Тюменской области мужчина, обвиняемого в убийстве отправили под стражу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области Ярковский районный суд отправил в СИЗО до 6 февраля 42-летнего жителя села Южаково. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы.

Из материалов дела следует, что 7 декабря 2022 года Виктор А., находясь в нетрезвом состоянии, в доме на улице Центральной села Южаково Ярковского района поссорился с 65-летней сожительницей. Во время ссоры мужчина ударил пенсионерку по лицу и толкнул ее, она упала и получила рану на затылке. Женщина скончалась. Виктора А. задержали.

Подсудимый свою вину признал. Мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, не женат, злоупотребляет спиртными напитками, привлекался к административной ответственности.

По решению суда Виктор А. будет находиться под стражей до 6 февраля 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени нашли предполагаемых убийц, выбросивших тело женщины в мусорный бак. Сотрудники тюменского мусороперерабатывающего завода нашли тело женщины. По делу вынесли обвинение 44-летнему гражданину и 30-летней гражданке иностранного государства.