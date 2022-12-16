В Тюмени лишенного прав иностранца пришлось выковыривать из тонированного автомобиля

Иностранца без прав отправили под арест в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени полицейские остановили «Хёндэ», за рулём которого находился 23-летний иностранный гражданин, ранее лишённый водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Машину остановили из-за тонировки стёкол.

Выходить из машины молодой мужчина отказался, сославшись на то, что кто-то должен приехать и поговорить. Закрывшись в машине, гражданин стал активно искать в своём телефоне какие-то важные номера, но инспекторы ДПС долго ждать не собирались, они попытались вывести водителя из машины. В этот момент водитель нажал на газ, но далеко не уехал. В итоге полицейские применили силу и надели на иностранца наручники.

Позднее выяснилось, что срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации истёк.

На автомобилиста составили административные материалы за невыполнение законных требований сотрудников полиции (в итоге получил 5 суток ареста), за управление транспортом, будучи лишенным права управления (еще 5 суток ареста).

После завершения срока ареста мужчине грозит депортация.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области мигрантам запретили работать водителями такси и маршруток.