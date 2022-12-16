В Тюмени задержали закладчика, который прятал наркотики в булке хлеба

В Тюмени задержали наркокурьера. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали 25-летнего закладчика, который носил с собой булку хлеба в пакете. Хлеб молодому человеку нужен был не для еды, а в качестве тайника, где он прятал свертки с порошкообразным веществом.

Хитрость закладчика результатов не дала, его задержали и наркотики в булке хлеба нашли. Всего полицейские изъяли 18 свертков с синтетическим наркотиком. Общий вес – 10 граммов.

Ранее судимый тюменец пояснил, что две недели назад устроился «работать» курьером по развозке наркотиков и успел разложить 10 закладок на улицах Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ».

Максимальное наказание – до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала про наркокурьера, который вёз наркотики из Тюмени в Тобольск на такси. Мужчина тоже недолго успел «проработать» перевозчиком и попался с порошкообразным веществом общей массой 57 граммов, что является крупной партией наркотиков. 21-летнему тюменцу светит срок до 20 лет лишения свободы за примерно 20 дней работы.