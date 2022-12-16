На вокзале Тюмени проводили еще один эшелон мобилизованных в зону СВО

В Тюмени проводили очередной эшелон мобилизованных солдат. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными бойцами. Офицеры и солдаты Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, завершившие подготовку, отправились на боевое слаживание.

– Долгие годы враг подкрадывался к нашей Родине. Наша армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас дома. Вам выпало счастье находиться рядом с товарищами по оружию из одной большой Тюменской области. Берегите друг друга. Товарищеская дружба – это самое главное, – сказал бойцам заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский по поручению Александра Моора.

По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг, как символ их возращения, а также письма с пожеланиями от юных тюменцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что тюменцы отправили мобилизованным в зону СВО медикаменты, инструменты и печки-буржуйки. В ближайшее время их доставят в зону проведения СВО. Сбор гуманитарной помощи продолжается.