В Тюмени малышей на новогодние утренники в детских садах пустят без прививок

Тюменских детей пустят на новогодние утренники без прививок. Фото: Андрей Новиков

В информационном центре правительства Тюменской области опровергли информацию о том, что на новогодние утренники в детских садах пустят только тех малышей, которые привились от гриппа и ОРВИ.

– Посетить новогодние утренники и ёлки в школах и детсадах Тюменской области может каждый ребенок. Информация о том, что детей без прививок от гриппа не пустят на новогодние праздники, это фейк! – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Как пояснили в администрации региона, в соответствии с решением санитарно- противоэпидемической комиссии Тюменской области, рекомендуется во время проведения массовых новогодних праздников не допускать до участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа. Однако это касается родственников детей, у них могут попросить справки о вакцинации от гриппа.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что новогодние утренники в детских садах региона состоятся при условии, что они пройдут в узком кругу, без смешивания разновозрастных групп.