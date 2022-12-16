В Тюмени мошенник не смог обмануть 75-летнюю пенсионерку

Пенсионерка из Тюмени не поверила мошеннику.

Удивительное здравомыслие проявила жительница Тюмени 1947 года рождения, которой позвонил фальшивый сотрудник банка и попросил перевести 99 тысяч на «безопасный» счет.

Женщина, выслушав предложение незнакомца, поняла, что мошенники пытаются украсть её сбережения, и обратилась в полицию.

Тюменка рассказала, что звонивший был достаточно убедителен и сначала, поддавшись обману, она решила выполнить все инструкции «банковского работника». Но вскоре, пытаясь выполнить указанные операции и перевести 99 тысяч рублей, осознала, что ее пытаются обмануть, поэтому прервала общение и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению причастных лиц.

Полицейские призывают граждан не верить сообщениям о попытках взлома счетов и необходимости переоформить кредит на свое имя. Получив подобный звонок, прервите общение, лично проверьте свой счет и обратитесь в полицию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что житель областного центра отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг».