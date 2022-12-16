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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 3:43

В Тюмени мошенник не смог обмануть 75-летнюю пенсионерку

Женщина не стала переводить деньги незнакомцу
Иван Литвинов
Пенсионерка из Тюмени не поверила мошеннику.

Пенсионерка из Тюмени не поверила мошеннику.

Удивительное здравомыслие проявила жительница Тюмени 1947 года рождения, которой позвонил фальшивый сотрудник банка и попросил перевести 99 тысяч на «безопасный» счет.

Женщина, выслушав предложение незнакомца, поняла, что мошенники пытаются украсть её сбережения, и обратилась в полицию.

Тюменка рассказала, что звонивший был достаточно убедителен и сначала, поддавшись обману, она решила выполнить все инструкции «банковского работника». Но вскоре, пытаясь выполнить указанные операции и перевести 99 тысяч рублей, осознала, что ее пытаются обмануть, поэтому прервала общение и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению причастных лиц.

Полицейские призывают граждан не верить сообщениям о попытках взлома счетов и необходимости переоформить кредит на свое имя. Получив подобный звонок, прервите общение, лично проверьте свой счет и обратитесь в полицию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что житель областного центра отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг».