В Тюмени 16 декабря 2022 года будет облачно и без осадков

В Тюменской области ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области в пятницу, 16 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура ночью -20… -25, днем -14… -19.

Прогноз погоды в Тюменской области на 16 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 16 декабря день Иоанна Мочальника. В народе праздник еще называют день Ивана Безмолвника.

Считалось, если в этот праздник петь, разговаривать или кричать, можно привлечь к себе нечистую силу, а та может забрать голос и больше его не вернуть. Однако исключение делали для детей: им было дозволено говорить, но только шепотом.

Также молчали и во время приема пищи. В старину считалось, что если кто-то создаст любой звук во время обеда или ужина, его будут ждать большие неприятности.

Считалось, что 16 декабря в вечернее время нечистая сила покидает свои тайники, разгуливает по селу и заглядывает во все дома. Поэтому в этот день люди рано ложились спать.

Народные приметы:

- Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году;

- В печи дровишки потрескивают – быть морозам;

- Снегирь под окном чирикает – к теплу;

- Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.