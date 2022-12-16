В Тюмени 16 декабря 2022 года будет облачно и без осадков

В Тюменской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Фото: Андрей Новиков
В Тюменской области в пятницу, 16 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура ночью -20… -25, днем -14… -19.
Прогноз погоды в Тюменской области на 16 декабря.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
По народному календарю 16 декабря день Иоанна Мочальника. В народе праздник еще называют день Ивана Безмолвника.
Считалось, если в этот праздник петь, разговаривать или кричать, можно привлечь к себе нечистую силу, а та может забрать голос и больше его не вернуть. Однако исключение делали для детей: им было дозволено говорить, но только шепотом.
Также молчали и во время приема пищи. В старину считалось, что если кто-то создаст любой звук во время обеда или ужина, его будут ждать большие неприятности.
Считалось, что 16 декабря в вечернее время нечистая сила покидает свои тайники, разгуливает по селу и заглядывает во все дома. Поэтому в этот день люди рано ложились спать.
Народные приметы:
- Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году;
- В печи дровишки потрескивают – быть морозам;
- Снегирь под окном чирикает – к теплу;
- Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.