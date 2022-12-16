В Тюмени за год капитально отремонтировали 8,6 км дорог

В Тюмени капитально отремонтировали почти 9 километров автодорог. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени только за один сезон дорожники привели в нормативное состояние 9 участков автодорог в разных районах города протяженностью 8,6 км и общей площадью более 118 тысяч квадратных метров.

Основной ремонт начался в конце апреля – начале мая. В нормативное состояние привели дороги, ведущие к социально значимым объектам. Среди них те, что располагаются рядом с образовательными учреждениям города.

Одна из подрядных организаций обновила асфальтобетонное покрытие протяженностью 0,8 км на улице Малой Боровской (участок от ул. Широтной до ул. Таллинской), где поблизости находятся второй корпус школы № 72 и детский сад № 25.

Работу выполнили комплексно: отремонтировали тротуары, остановочные пункты и бордюры, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Аналогичные работы были проведены и на улице Судоремонтной вблизи школы № 48 имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Обновлена также улица Мелиораторов.

Не остались без внимания и туристические маршруты. В этом сезоне дорожники обновили 1,2 км дороги на ул. Луначарского на участке от ул. Л. Толстого до ул. Коммунистической, которая обеспечивает проезд к набережной Туры. Это одно из мест исторической части Тюмени, которое пользуется популярностью у горожан и гостей города, откуда открывается прекрасный вид на реку.

В нормативное состояние привели и улицу Кирова. Здесь увеличили количество парковочных мест, восстановили тротуары, осуществили работы по понижению бордюрного камня на пешеходных переходах. Протяженность отремонтированного участка составила 0,93 км.

Также работы по приведению участков дорог в нормативное состояние были проведены на улицах Молодежной, Бакинских Комиссаров и Олимпийской.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что в Тюменской области отремонтировали более 150 км дорог.