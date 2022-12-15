Тюменцы получат проиндексированные пенсии перед Новым годом

Тюменцы получат январские пенсии досрочно.

Тюменские пенсионеры могут получить досрочно проиндексированные январские пенсии. Об это рассказал глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков.

С 1 января выплата пенсий будет осуществляться через Социальный фонд России. Для получателей все даты доставки средств сохранятся прежними. Например, те, кто все прошлые годы получал пенсию 5-го числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 5-го числа.

Перед Новым годом январские пенсии традиционно доставляются заранее.

В случае если вы получаете пенсию в банке, а дата перечисления средств попадает на выходные и праздничные дни, то деньги переведут раньше – в последних числах декабря.

Если пенсию доставляют на дом, то это осуществляется с 3-го по 25-е число каждого месяца. И с 3 января почтовые службы будут доставлять пенсии в привычном режиме.

Январские пенсии придут уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о пенсионере, который перевел мошенникам 600 тысяч рублей, думая, что помогает внучке.