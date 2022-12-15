В Тюмени в выходные потеплеет до нуля

В Тюмени потеплеет до нуля градусов. Фото: Тюмень - наш дом

Недолгое потепление ждёт тюменцев в ближайшие выходные. После нескольких морозных недель в Тюмени в ближайшую субботу, 17 декабря, столбик термометра днём поднимется до -6 градусов, а в воскресенье и вовсе покажет 0 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что 18 декабря будет очень пасмурно и снежно. Такая же погода ожидается и в понедельник, 19 декабря. После этого разом закончится снегопад и закончится оттепель. Ко вторнику, 20 декабря, вновь похолодает до -12.

Оттепель в выходные будет весьма кстати. Потому что в Тюмени точно будет где погулять. В субботу, 17 декабря, откроется новогодняя ярмарка на пешеходной улице Дзержинского, где можно будет посмотреть и купить всевозможные сувениры, сделанные вручную. Здесь же можно будет приобрести главный атрибут Нового года – ели и сосны.

А у «Конторы пароходства» в Тюмени пройдет Сибирский фестиваль ковра. Праздник, предназначенный для всех, кто предпочитает не сидеть дома в выходные, начнется 17 декабря в 15 часов.

Здесь же в тот же самый день в 18 часов откроют самый большой каток на набережной Туры. Обещают сказочных персонажей и дискотеку на льду.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, где в областном центре можно покататься на коньках.