В Тюмени строящееся здание обследовали с помощью киберсобаки

Фото: Сергей Полюхов.

Мониторинг строительных объектов с помощью уникального робота-квадропода запустила компания «Газпромнефть-Развитие». Первым обследованным объектом стала строительная площадка исследовательского центра «Геосфера» в Тюмени.

Цифровой помощник в виде собаки оснащен GPS- и ГЛОНАСС-модулями, фото- и видеооборудованием, а также лидарами – устройствами для обработки отраженного света, позволяющими анализировать окружающее пространство на 360 градусов. Вся эта техника предназначена для того, чтобы четко проконтролировать соответствие здания проектной документации.

Передвигаясь по заранее заданному маршруту со скоростью до 6 километров в час, робот-квадропод создал трехмерный образ объекта для сравнения с цифровым двойником (планом) «Геосферы». Таким образом возможно не только оценить динамику строительства, но и зафиксировать возможные отклонения от проекта.

Цифровой помощник самостоятельно ориентируется в пространстве, преодолевая пороги, лестничные пролеты и другие преграды. Он обеспечивает измерения высокой точности и многократно ускоряет процесс 3D-сканирования в сравнении с работой профессиональных геодезистов. Параллельно такая киберсобака может следить и за производственной безопасностью: с помощью системы видеоаналитики могут патрулировать территорию и предупреждать о возможных рисковых ситуациях при проведении строительных работ.

По словам главы дирекции крупных проектов компании Айдара Сарварова, создание цифровых двойников и дистанционный мониторинг строящихся объектов с помощью воздушных беспилотников подтвердили свою эффективность.

– Автоматизация строительного контроля внутри зданий позволит нам повысить точность и скорость геодезических измерений, – говорит Айдар Сарваров.

В планах компании использование роботов-квадраподов в проектах по всей России как на этапе строительства, так и при эксплуатации уже действующей инфраструктуры.

– Тестирование в реальных условиях позволяет наглядно сравнить варианты реализации ключевых технологических процессов. Совместная работа департамента технологий роботизации и трехмерной печати с дирекцией крупных проектов и другими подразделениями компании по апробации инновационных технологий позволяет достичь синергии и выявлять значимые рычаги повышения эффективности производства работ в капитальном строительстве. Данный подход обеспечивает непрерывное технологическое развитие не только отдельных площадок, но и компании в целом, – рассказал и. о. руководителя дирекции по цифровой трансформации Олег Третьяк.

Справка

«Геосфера» – строящийся в Тюмени центр по исследованию образцов пород (керна) и углеводородов. Он будет включать в себя лабораторный корпус и кернохранилище. Кроме того, центр станет образовательной площадкой для подготовки будущих кадров в области изучения керна и флюидов. Соглашение о создании «Геосферы» с правительством Тюменской области было подписано в 2018 году.